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Krieg in LibanonWie Israel in Libanon Christen attackiert

Lesezeit: 4 Min.

Bilder davon, wie  ein israelischer Soldat auf eine Jesus-Figur im Dorf Debel einschlägt, verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien.
Bilder davon, wie  ein israelischer Soldat auf eine Jesus-Figur im Dorf Debel einschlägt, verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. ANWAR AMRO/AFP

Der Fall einer geschändeten Christus-Statue löste weltweit Empörung aus. Doch die alltägliche Gefahr für Christen ist viel größer.

Von Bernd Dörries, Beirut

Kirchen können entwidmet werden, wenn man sie nicht mehr braucht oder sie nicht mehr zu gebrauchen sind, zerstört vom Krieg oder einem Erdbeben. Eine letzte Heilige Messe wird gehalten, die Reliquien werden entfernt, die Kirche ist nun profaniert. Was aber macht man mit einer Jesus-Statue, die von einem Soldaten zerstört wurde mit einer Axt? Es gibt keinen Ritus für so einen Fall. Also haben sie die Statue oder das, was davon übrig blieb, in Kartons gesteckt und in den Keller des Hauses gestellt, in dessen Garten sie stand, in Debel im Süden von Libanon.

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