Es war die größte Flotte seit drei Jahrzehnten, die China in der vergangenen Woche in die Region um Taiwan steuerte. In einem unangekündigten Großmanöver fuhr die chinesische Regierung 90 Schiffe der Marine und Küstenwache auf, davon zwei Drittel Kriegsschiffe. Diese bewegten sich nahe taiwanischer Gewässer sowie entlang der sogenannten „Ersten Inselkette“. Damit ist die Meeresregion zwischen dem chinesischen Festland und einer Reihe von Inseln gemeint, die sich entlang der Ostküste Asiens bis ins Südchinesische Meer erstrecken. Dazu gehören südjapanische Inseln ebenso wie Taiwan und die Philippinen, die China einen direkten Zugang zum Pazifik verwehren.

Das Manöver war ein Signal an die gesamte Region, in der Peking versucht, seine Vormacht mit wachsender Militärpräsenz durchzusetzen. Unmittelbar dürfte sich die Machtdemonstration allerdings als Vergeltung gegen Taiwan gerichtet haben – und als Warnung gegen den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump, der in wenigen Wochen seine zweite Amtszeit antritt. Der Taiwan-Konflikt zählt zu den gefährlichsten Brennpunkten zwischen den Großmächten China und USA.

Taiwans Präsident besucht die USA – ein Affront für Peking

Anfang Dezember war der taiwanische Präsident Lai Ching-te für Gespräche in den US-Bundesstaat Hawaii und auf die US-Pazifikinsel Guam gereist. China versucht, Taiwan seit Jahrzehnten diplomatisch zu isolieren, deshalb reagiert die kommunistische Führung besonders aggressiv auf Kontakte taiwanischer Politiker mit dem Ausland, besonders mit den USA, der Schutzmacht des kleinen Inselstaats.

Dem im Januar neu gewählten Präsidenten Lai Ching-te wirft Peking vor, die Unabhängigkeit Taiwans anzustreben. Nach massiven Versuchen, die Wahl zu beeinflussen, reagierte Peking nach Lais Amtseinführung im Mai und seiner Rede zum Nationalfeiertag im Oktober beide Male mit Manövern um die Insel. Die Kommunistische Partei erhebt Ansprüche auf die Demokratie vor seiner Küste, die seit dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 vom Festland politisch getrennt ist. In den vergangenen Jahren hat Xi Jinping wiederholt mit einer gewaltsamen Einnahme gedroht, wenn die Taiwaner nicht einer friedlichen Vereinigung zustimmen.

Das jüngste Säbelrasseln ist allerdings auch als Warnung an die USA zu verstehen. Die Sicherheitsexpertin Helena Legarda vom Berliner Merics-Institut erklärt: „Mit einer solchen Übung versucht Peking auch, Parameter für den neuen Präsidenten festzulegen. Die Botschaft: Wenn ihr solche Treffen macht, werden wir entsprechend reagieren, und die Lage in der Taiwan-Straße könnte sich verschärfen.“

Mit einer Eskalation in der Zeit vor dem Amtsantritt von Trump im Januar oder unmittelbar danach rechnet Legarda aber nicht. Sie sagt: „Trump bringt eine große Portion Unsicherheit und Volatilität mit. Seine generelle außenpolitische Haltung ist zwar bekannt, aber weil er aus allem gern einen Deal macht, ist unklar, wie seine Taiwan-Politik in den nächsten Jahren wirklich aussehen wird.“ Legarda geht deshalb davon aus, dass auch Peking im Konflikt um Taiwan zunächst weniger waghalsig agieren könnte: „Ihre Lust auf Risiko und Konflikte wird wahrscheinlich gedämpft sein, weil die Führung in Peking nicht weiß, was sie von Trump erwarten soll.“

Zwei Verteidigungsminister und hohe Beamte werden der Korruption beschuldigt

Und noch etwas könnte Pekings militärische Ambitionen in nächster Zeit lähmen: die Korruptionsvorwürfe in den höchsten Kreisen des Militärs. Ende November wurden Ermittlungen gegen Miao Hua bekannt, Direktor der Abteilung für politische Arbeit in der Zentralen Militärkommission, dem obersten militärischen Führungsorgan in China, geleitet von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Zuvor hatte die Financial Times über eine mögliche Entlassung von Verteidigungsminister Dong Jun berichtet, was die Regierung jedoch offiziell abstritt. Dessen Vorgänger Li Shangfu und Wei Fenghe waren im Sommer der Korruption beschuldigt und aus der Partei ausgeschlossen worden.

Die Antikorruptionskampagne gehört zu einer der wichtigsten politischen Kampagnen Xis, die er kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2012 verkündete. Hunderttausende Kader sind seitdem verhaftet und bestraft worden. Im vergangenen Jahr gerieten zunehmend Chinas Streitkräfte in den Fokus. Angefangen mit der Abteilung für Geräteentwicklung weiteten sich die Untersuchungen auf das Raketenprogramm, die Marine und nun auch die Abteilung für politische Arbeit aus. Helena Legarda sagt: „Die schnellen Wechsel an der Spitze dürften die Moral beeinträchtigen und könnten zu Angst oder Lähmung innerhalb der oberen Führungsränge führen.“

Der Fall Miao Hua ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Militärkommission ein Parteiorgan ist und damit über staatlichen Institutionen steht, sie ist das Rückgrat des Systems: „Die Entwicklung zeigt, wie tief die Sorgen in Peking gehen müssen. Xi Jinping scheint in allen Abteilungen Korruption zu vermuten und könnte seiner militärischen Führung nicht mehr vertrauen.“

Cyberangriffe, Militärmanöver, Desinformation – China testet Grenzen aus

In dieser Lage sei es kaum möglich, einen Konflikt zu starten oder sich selbst in eine Position zu bringen, in der ein kleiner Fehler in einen größeren Konflikt münden könnte, wie es immer wieder in der Straße von Taiwan und im Südchinesischen Meer befürchtet wird. „Der Druck auf Staaten wie Taiwan oder die Philippinen wird bleiben, Pekings Interessen im Südchinesischen Meer sind klar. Aber die Versuche, die Grenzen auszutesten oder sich diesen zu nähern, könnten für den Moment abnehmen.“ Dass dürfte allerdings nur so lange gelten, wie Trump keine größeren Provokationen plant. Eine rote Linie für Peking wäre vermutlich, wenn Trump einen Besuch in Taiwan plant oder seinen Außenminister oder einen anderen hochrangigen Beamten dorthin schicken würde.

Das größte Problem im Umgang mit China dürfte indes sein, dass Peking unaufhörlich Grenzen verschiebt. Während die Aufmerksamkeit vor allem zunimmt, wenn China seine Manöver abhält, verfolgt die Kommunistische Partei seit Jahren eine umfassende Strategie, die neben militärischen Drohgebärden auch aus Cyberangriffen, wirtschaftlichen Gängeleien und Desinformationskampagnen besteht. Es ist eine Politik in einem Graubereich zwischen Krieg und Frieden.

Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Medianlinie zwischen China und Taiwan, die bis vor Kurzem noch als inoffizielle Grenze von beiden respektiert wurde. Seit 2021 ignoriert Peking die inoffizielle Demarkationslinie weitestgehend. Expertin Legarda warnt: „Chinas Führung verändert schleichend den Status quo, die Frage ist, wann ein Punkt erreicht ist, an dem es kein Zurück mehr gibt oder der Funke geschlagen wird, der einen offenen Krieg auslöst.“ In Richtung Europa mahnt die Expertin, dass es viel wichtiger sei, Taiwan dabei zu unterstützen, diesen Grauzonen-Aktivitäten entgegenzuwirken und zu versuchen, die Abschreckung zu erhöhen. Ob Brüssel dazu noch Kapazitäten hätte, wenn Trump erst einmal im Amt ist, stehe hingegen auf einem ganz anderen Blatt.

In den nächsten Monaten dürfte sich zeigen, welche Strategie das Trump-Team im Hinblick auf Taiwan verfolgt. Die Personalien Marco Rubio, der als künftiger Außenminister gehandelt wird, sowie der Abgeordnete Mike Waltz als Nationaler Sicherheitsberater deuten darauf hin, dass es nicht einfach werden könnte für China. Beide gelten als China-Hardliner: „Grundsätzlich sind sich die meisten der Trump-Nominierten offenbar einig, dass China die größte Bedrohung für die USA ist und darauf der Hauptfokus liegen sollte.“ Insofern wäre es überraschend, wenn Washington die Unterstützung für Taiwan reduzieren oder ganz aufgeben würde.

Aber, wirft Legarda ein, es käme auch Trump als Einzelperson ins Spiel und es bleibe offen, wie er sich verhalten werde. Es ist unklar, ob Taiwan in Verhandlungen mit Peking auf den Tisch kommen könnte. Auszuschließen sei es nicht.