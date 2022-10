Von Florian Müller

Alle Kameras sind auf die goldbeschlagene, viel zu große Tür gerichtet. Hunderte chinesische und ausländische Journalisten sind versammelt im Goldenen Saal der Großen Halle des Volkes, um über den historischen Moment zu berichten, wenn Chinas neue Staats- und Parteiführung erstmals vor die Presse tritt. Das Event wird live in ganz China übertragen. Doch die Journalisten sind alle nur Statisten an diesem Tag. Er soll nur einem gehören: Xi Jinping.

"Einen freundlichen Applaus für den Generalsekretär und die Mitglieder des Ständigen Ausschusses", ruft ein Sprecher. Die chinesischen Journalisten klatschen pflichtschuldig. Dann öffnet sich die Tür und heraus kommt im Gänsemarsch die neue Führung der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt. Ganz vorn, wie erwartet, der neue alte Parteichef und Chef der Militärkommission, Xi.

Gemäß der nach dem Tod des Großen Vorsitzenden Mao Zedong erlassenen Norm hätte er an diesem Tag sein Amt an einen Nachfolger abgeben müssen. "Kollektive Führung" wurde dieses Modell genannt, in dem alle zehn Jahre eine neue Generation das Ruder übernehmen darf. Kein Einzelner sollte mehr so viel Macht wie Mao auf sich vereinen. Diese Ära der Reform und Öffnung, eingeleitet Ende der 1970er, ist endgültig vorbei, seit Xi durch die Tür stolziert.

Direkt hinter Xi kommt, Überraschung, Li Qiang. Das bedeutet, dass der 63-Jährige, wie sein Chef mit roter Krawatte, allerdings Brillenträger und schmächtiger, die bisherige Nummer zwei der Parteihierarchie, Li Keqiang (nicht miteinander verwandt) ersetzt. Li Qiang ist bislang Parteichef von Shanghai, beim für März erwarteten Volkskongress wird er wahrscheinlich Li Keqiang als Regierungschef folgen. Doch warum ist sein Auftritt erstaunlich?

Um das zu verstehen, muss man sich Aufzeichnungen aus Shanghai vom April dieses Jahres ansehen. Die Stadt ist gerade in einem der härtesten Corona-Lockdowns der Welt, verantwortlich dafür ist Li. Auf den Videos ist er bei einer Inspektionstour durch einige Bezirke zu sehen. Über eine Absperrung hinweg spricht er mit Bewohnern. Die sind aufgebracht. Eine alte Frau im Rollstuhl beschwert sich über den Mangel an Dingen des täglichen Bedarfs. Eine andere Frau klagt über verdorbene Lebensmittel, die geliefert wurden. Li versucht zu beschwichtigen. Beruhigen kann er sie aber nicht. Der monatelange Lockdown hat sich traumatisch eingegraben im Bewusstsein der Bevölkerung. Bei vielen ist Li seitdem unten durch.

Der Staats- und Parteichef zeigt, dass bei ihm Loyalität vor Leistung kommt

Nicht so bei Xi Jinping. Li war dessen Stabschef, als dieser noch Parteichef der Provinz Zhejiang war. Er ist damit Vorkämpfer der als "Neue Zhejiang Armee" bekannten Xi-Fraktion. Mit der Berufung Li Qiangs zur Nummer zwei zeigt Xi, dass Loyalität bei ihm vor Leistung kommt. Zudem bricht er mit der Norm, dass Parteikader schrittweise befördert werden. Denn Li war nur Provinzchef, kein Vize-Premier. Bislang war das Voraussetzung für die Berufung zum Regierungschef. Dass Xi das egal ist, ist ein Zeichen seiner neuen Macht.

Der andere Kandidat für den Spitzenposten, Hu Chunhua, hat es gar nicht in den Ständigen Ausschuss geschafft, nicht einmal mehr in das erweiterte Politbüro. Der 59-Jährige war bislang stellvertretender Ministerpräsident, wäre also formal qualifizierter als Li Qiang. Er gilt als reformorientiert, wäre auch die bevorzugte Wahl des westlichen Auslands gewesen. Noch unter Xis Vorgänger Hu Jintao, ebenfalls nicht verwandt, hatte er einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, war seinerzeit jüngster Parteichef einer Provinz. Doch die Verbindung zum älteren Hu wurde ihm vermutlich zum Verhängnis. So wie Hu Jintao, Li Keqiang und die ebenfalls abgesetzte bisherige Nummer vier der Partei, Wang Yang, gehört Hu Chunhua zur Fraktion der Kommunistischen Jugendliga. Diese einst mächtige Clique hat Xi nun von der Spitze verbannt.

Die Ersetzung von Li Keqiang und Wang Yang zeigt noch mal Xis normbrechende Macht. Denn mit 67 wären die beiden gemäß der informellen Regel "Sieben hoch, acht runter" noch zu jung für den Ruhestand gewesen. Dass Xi hingegen seinen ebenfalls 67-jährigen Chefideologen Wang Huning behält, zeigt, wie sehr er auf Altersnormen pfeift, genauso wie die Beförderung des bisherigen Außenministers Wang Yi, 69, ins Politbüro und das Festhalten am 72-jährigen Vizemilitärchef, General Zhang Youxia.

In der Wirtschaft läuft es nicht sehr gut, aber das klingt in der Rede von Xi anders

Der einzige Überlebende des Führungsumbaus neben Chefideologe Wang ist der Chef der mächtigen Disziplinkommission, Zhao Leji. Neu im innersten Zirkel sind der Parteichef von Peking, Cai Qi, Xis bisheriger Stabschef Ding Xuexiang sowie der Parteichef der wirtschaftlich wichtigen Provinz Guangdong, Li Xi. Während Zhao und Li Xi langjährige familiäre Verbindungen zu Xi Jinping haben, gehören Cai und Ding zu Xis "Neuer Zhejiang Armee", haben also unter ihm gearbeitet.

Auch im erweiterten Politbüro gibt es keine Kader mehr, die ihren Aufstieg ohne Xi hinbekommen hätten. Xi hat das Gremium allerdings auch leicht verkleinert, von 25 auf 24. Weggefallen ist die einzige Frau im Führungszirkel, Sun Chunlan, für die Corona-Politik zuständig. Es ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass das Politbüro rein männlich besetzt ist. Im Zentralkomitee, das das Politbüro formal gewählt hat, machen Frauen nur rund fünf Prozent aus. Und das, obwohl Gleichberechtigung in der Staatsverfassung verankert ist.

Nicht, dass die Mitglieder der Führungsgremien künftig viel zu melden haben werden. Das zeigt sich bei Xis Ansprache. Obwohl er deutlich öfter "wir" als "ich" sagt, darf keiner seiner neuen Kollegen reden. So stehen sie stramm und stumm im Scheinwerferlicht auf dem Podium und wagen es kaum, zu blinzeln. In seiner Antrittsrede als neuer alter Generalsekretär sagt Xi indessen nichts Neues. Er bekräftigt, dass die Kommunistische Partei "höchst wachsam" sein müsse. Obwohl die Wirtschaft nicht läuft, beschreibt Xi sie als "widerstandsfähig, verfügt über ein großes Potenzial und hat einen großen Handlungsspielraum". Wer auf genauere Hinweise gehofft hätte, was Xi mit seiner neuen Macht vorhat, wird enttäuscht.

Bei einer Pressekonferenz einer neuen Parteiführung im Westen würden nun Fragen der Journalisten folgen. Nicht so in China. Xi muss sich nicht erklären. Er tritt von der Bühne, gefolgt von seinem neuen Führungsteam. Er winkt, sie klatschen ihm hinterher.