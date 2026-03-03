In wenigen Tagen wird in Peking ein Dokument vorgestellt, das wohl erstmals ebenso aufmerksam in Wolfsburg, Stuttgart und Ludwigshafen gelesen werden dürfte wie in der Volksrepublik selbst. Denn in der chinesischen Hauptstadt tagt ab Donnerstag der Volkskongress, der den neuen Fünfjahresplan verabschieden soll. Lange war das ein innenpolitischer Text, geschrieben für Funktionäre, Ministerien und Parteikader. Für deutsche Unternehmen allenfalls Hintergrundrauschen. Das hat sich geändert.
Neuer FünfjahresplanChinas Führung stellt Autonomie vor Konsum
Lesezeit: 3 Min.
Mit dem neuen Fünfjahresplan schreibt China seinen industriepolitischen Kurs fort. Statt den heimischen Verbrauch zu stärken, priorisiert die Führung technologische Eigenständigkeit. Das wird Europas Industrie immer mehr unter Druck setzen.
Von Gregor Scheu, Peking
Friedrich Merz in China:Der Kanzler kritisiert nur leise
Beim Antrittsbesuch in China zeigt sich Merz weit diplomatischer als Außenminister Wadephul im Dezember. Der Kanzler wünscht sich „ein Jahr der Zusammenarbeit und des Wachstums“ – heikle Themen wie Pekings Nähe zu Putin bleiben im Nebulösen.
Lesen Sie mehr zum Thema