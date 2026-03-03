In wenigen Tagen wird in Peking ein Dokument vorgestellt, das wohl erstmals ebenso aufmerksam in Wolfsburg, Stuttgart und Ludwigshafen gelesen werden dürfte wie in der Volksrepublik selbst. Denn in der chinesischen Hauptstadt tagt ab Donnerstag der Volkskongress, der den neuen Fünfjahresplan verabschieden soll. Lange war das ein innenpolitischer Text, geschrieben für Funktionäre, Ministerien und Parteikader. Für deutsche Unternehmen allenfalls Hintergrundrauschen. Das hat sich geändert.