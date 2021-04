China prüft die Vermischung von Impfstoffen zur Erhöhung der Schutzwirkung. Der Direktor des Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention, Gao Fu, räumte ein, dass die Effektivität der vier in China entwickelten Vakzine hinter Präparaten wie denen von Biontech/Pfizer oder Moderna zurückbleibe. "Sie bieten keinen sehr hohen Schutz", sagte er am Samstag. Daher würden Möglichkeiten der Verbesserung geprüft. Nach ARD-Informationen erwägt China zum Beispiel, verschiedene Impfstoffe zu mischen. In klinischen Studien in Brasilien habe das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac nur eine Schutzwirkung von rund 50 Prozent erzielt.