In Peru ist der erste von China kontrollierte Hafen Südamerikas eröffnet worden. Chinas Präsident Xi Jinping und Perus Staatschefin Dina Boluarte weihten den Mega-Hafen Chancay ein. Er ist rund 80 Kilometer nördlich von Lima an der Pazifikküste gelegen. Dies sei ein „historischer Moment für Peru“ sagte Boluarte bei der Einweihungszeremonie, die beide Präsidenten virtuell vom Regierungspalast in der peruanischen Hauptstadt verfolgten. Die chinesische Kontrolle des Hafens ist nicht unumstritten. Er gehört zu 60 Prozent dem chinesischen Staatskonzern Cosco Shipping Ports und zu 40 Prozent dem peruanischen Unternehmen Volcan Compañía Minera. 3,5 Milliarden US-Dollar (3,3 Mrd Euro) sollen in den Bau der Hafenanlage investiert werden. In der ersten Phase können pro Jahr rund eine Million Container umgeschlagen werden.