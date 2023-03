Parteichef Xi Jinping am Freitag in der Großen Halle des Volkes in Peking, wo der Volkskongress ihn als Staatschef bestätigt und seine Zukunftspläne gutheißt.

Von Lea Sahay

Es sind die größten Umbaumaßnahmen seit Jahren. Am Freitag hat der Volkskongress den Plänen der chinesischen Parteiführung für eine institutionelle Reform zugestimmt, die das Land auf "nie da gewesene schwere Herausforderungen" vorbereiten soll - so hatte es Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag angekündigt. "Insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgen eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas", schwor Xi die Parteispitze beim wichtigsten politischen Treffen des Jahres in Peking ein.