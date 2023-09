Der chinesische Präsident Xi Jinping wird nicht am G20-Gipfel in Indien kommendes Wochenende teilnehmen. China werde bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) durch Ministerpräsident Li Qiang vertreten, bestätigte das chinesische Außenministerium. US-Präsident Joe Biden bedauerte Xis Absage. "Ich bin enttäuscht ... aber ich werde ihn sehen", sagte Biden ohne Details zu nennen. In den vergangenen Wochen war spekuliert worden, dass Biden am Rande des Gipfels in Neu-Delhi mit Xi zusammentreffen und dabei über eine Verbesserung der durch Handelsstreitigkeiten und zunehmende geopolitische Spannungen belasteten Beziehungen sprechen könnte.