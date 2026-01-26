Zum Hauptinhalt springen

ChinaXi lässt engen Vertrauten entmachten

Lesezeit: 3 Min.

Er gehörte zum engsten Führungszirkel um Xi Jinping: Zhang Youxia bei einer Parteisitzung in Peking im März 2025.
Er gehörte zum engsten Führungszirkel um Xi Jinping: Zhang Youxia bei einer Parteisitzung in Peking im März 2025. (Foto: PEDRO PARDO/AFP)

Hat er sensible Informationen verraten – oder bloß den Führungsanspruch Xis infrage gestellt? Die Ermittlungen gegen General Zhang Youxia sind der vorläufige Höhepunkt einer Säuberungswelle im Militär, wie es sie seit Mao Zedong nicht mehr gegeben hat.

Von Lea Sahay, Peking

Es ist ein Einschnitt, der selbst für chinesische Verhältnisse bemerkenswert ist. Am Samstag gab die Parteiführung eine formale Disziplinaruntersuchung gegen Zhang Youxia bekannt. Der 75-Jährige gehörte als Vizevorsitzender der Zentralen Militärkommission bisher zum engsten Machtzirkel von Parteichef Xi Jinping. Das Gremium kontrolliert die Streitkräfte, die in China nicht dem Staat unterstehen, sondern primär die Herrschaft der Partei sichern. Zhang steht laut Verteidigungsministerium im Verdacht, „schwerwiegende Verstöße gegen Disziplin und das Gesetz“ begangen zu haben. Auch gegen Liu Zhenli, Stabschef der Zentralen Militärkommission, wird ermittelt.

