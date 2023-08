Chinas Präsident Xi Jinping reist persönlich zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten kommende Woche nach Südafrika. Das teilte das chinesische Außenministerium am Freitag in einer Erklärung mit. Die Gruppe der Brics-Länder besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Bei einem vom 22. bis 24. August geplanten Gipfeltreffen in Südafrika soll es auch um eine mögliche Erweiterung der Gruppe gehen. Die Brics-Staaten stehen für mehr als 40 Prozent der weltweiten Bevölkerung und 26 Prozent der Wirtschaftsleistung. Sie sehen sich auch als Gegengewicht zu traditionellen diplomatischen Foren wie der Gruppe der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7). Nach südafrikanischen Angaben haben inzwischen mehr als 40 Länder Interesse an einer Aufnahme signalisiert. Darunter sind neben dem Iran etwa auch Argentinien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kasachstan und Algerien.