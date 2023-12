EU-China-Gipfel:Viele Wahlmöglichkeiten, keine Entscheidungen

Beim Treffen in Peking haben die EU-Vertreter Ursula von der Leyen und Charles Michel viele Konfliktpunkte angesprochen. Chinas Staatschef Xi wollte lieber über andere Themen reden.

Von Florian Müller, Peking

Bevor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping traf, besuchte sie noch den Himmelstempel in Peking. In der Anlage hatten früher die chinesischen Kaiser für eine gute Ernte gebetet. Heute kann man dort neben Touristen auch viele junge Chinesen treffen, die sich um ihre Zukunft sorgen.