Nach dem plötzlichen Tod des früheren Premiers legen Menschen Blumen vor Li Keqiangs Elternhaus in Hefei nieder.

An diesem Donnerstag soll der plötzlich verstorbene, frühere Ministerpräsident Li Keqiang in Peking eingeäschert werden. Viele Chinesen nehmen seinen Tod als Anlass für Kritik an Parteichef Xi.