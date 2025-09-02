Chinas Präsident Xi Jinping hat am Dienstag mit dem Besuch von Russlands Staatschefs Wladimir Putin und des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Peking einen Schulterschluss gegen den Westen demonstriert. Der Besuch gilt als Zeichen der Solidarität mit Ländern, die vom Westen wegen ihrer Rolle im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine international isoliert werden. Am Vortag hatten Putin und Indiens Premier Narendra Modi beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit Verbundenheit demonstriert. Xi empfing Putin zu Gesprächen in der Großen Halle des Volkes und dann in seiner Privatresidenz, er nannte ihn einen „alten Freund“. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua unterzeichneten beide Seiten mehr als 20 Kooperationsabkommen. Später wurde Kims Zug bei der Ankunft in Peking von Reuters-Reportern beobachtet. An diesem Mittwoch sollen Putin, Xi, und Kim im Mittelpunkt einer Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Weltkriegsendes in Asien stehen.