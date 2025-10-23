In Nansha, einem Industriegebiet am südlichen Rand von Guangzhou, riecht es in den alten Hallen noch nach Schmieröl. Überall stehen Kräne, der Asphalt ist aufgerissen, Bagger schieben Betonbrocken beiseite. In einem der Komplexe, in denen früher Autoteile und Kunststoffbeschläge gefertigt wurden, setzen Arbeiter gerade Glasfronten für eine neue Halbleiterfabrik ein. Aus alten Werkstätten für Möbel, Kunststoff und Metall entstehen hier gerade Produktionsstätten für Chips, Batterien und Roboter.
Wo Chinas alte Wirtschaft verschwindet
Nansha, einst ein Industrieareal aus Werkhallen und Lagerhöfen, wird zum Muster für Chinas neuen Fünfjahresplan. Hier ist sichtbar, wie konsequent sich die Werkbank der Welt in ein Hochtechnologieland verwandelt.
Von Gregor Scheu, Guangzhou
Chinas Führung verspricht „gemeinsamen Wohlstand“, doch um die Wirtschaft steht es schlecht: Millionen Chinesen müssen ihre Kinder zurücklassen, um Jobs zu finden. Der nächste Fünfjahresplan soll Umwälzungen bringen.
