Chinas Uiguren-Region Xinjiang hat einen neuen Sekretär der Kommunistischen Partei. Ma Xingrui, 62, bisher Gouverneur der Südprovinz Guangdong, versprach, sich weiter auf die soziale Stabilität in Chinas westlichster Region zu konzentrieren. Die systematischen Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren dort stehen international in der Kritik. Ma Xingrui versprach, den Plan von Chinas Präsident Xi Jinping für die Region umzusetzen: "die kontinuierliche und langfristige soziale Stabilität in Xinjiang entschieden zu fördern und keine Umkehr der hart erkämpften Stabilität zuzulassen", so Ma laut der offiziellen Zeitung Xinjiang Daily. Sein Vorgänger Chen Quanguo steht wegen seiner Rolle zur "Umsetzung eines umfassenden Überwachungs-, Inhaftierungs- und Indoktrinationsprogramms" gegen die Uiguren unter US-Sanktionen. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete gerade ein Importverbot für Waren aus Xinjiang.