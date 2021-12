China warnt Taiwan vor drastischen Konsequenzen, sollte das Land weitere Schritte in Richtung formeller Unabhängigkeit unternehmen. "Sollten separatistische Kräfte in Taiwan, die die Unabhängigkeit anstreben, Gewalt anwenden oder eine rote Linie überschreiten, werden wir drastische Maßnahmen ergreifen müssen", sagte Ma Xiaoguang, Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Taiwans Rat für Festlandangelegenheiten forderte daraufhin die Regierung in Peking auf, "seine Vorgehensweise gegenüber Taiwan ernsthaft zu überdenken und die Situation richtig einzuschätzen". China beansprucht das demokratisch regierte Taiwan als sein Territorium und erhöht seit zwei Jahren den militärischen und diplomatischen Druck, um seinen Souveränitätsanspruch durchzusetzen.