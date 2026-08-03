Es war der 11. April, ein Samstag, an dem der US-amerikanische Präsident das tat, was er mit am liebsten tut – einem anderen Land unverhohlen drohen. „Wenn China das tut“, diktierte Donald Trump Reportern in Washington in den Block, „wird China große Probleme haben, okay?“
RüstungChinesische Waffen für das Mullah-Regime
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Iran hatte offenbar vor, im Kampf gegen die USA Boden-Luft-Raketen in China zu kaufen. Das zeigen Dokumente, die der SZ vorliegen. Peking dementiert.
Von Jörg Schmitt
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