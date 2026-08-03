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RüstungChinesische Waffen für das Mullah-Regime

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Mit den schultergestützten Raketen können tief fliegende Flugzeuge und Helikopter sowie Drohnen abgefangen werden.
Mit den schultergestützten Raketen können tief fliegende Flugzeuge und Helikopter sowie Drohnen abgefangen werden. Getty Images

Iran hatte offenbar vor, im Kampf gegen die USA Boden-Luft-Raketen in China zu kaufen. Das zeigen Dokumente, die der SZ vorliegen. Peking dementiert.

Von Jörg Schmitt

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Es war der 11. April, ein Samstag, an dem der US-amerikanische Präsident das tat, was er mit am liebsten tut – einem anderen Land unverhohlen drohen. „Wenn China das tut“, diktierte Donald Trump Reportern in Washington in den Block, „wird China große Probleme haben, okay?“

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Proteste
:Irans Volk lässt sich nicht zum Schweigen bringen

Während das iranische Regime Krieg gegen die USA führt, unterdrückt es Proteste und lässt Demonstranten hinrichten. Trotzdem leisten manche Menschen Widerstand – sogar im Todestrakt.

SZ PlusVon Raphael Geiger

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