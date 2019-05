10. Mai 2019, 18:59 Uhr China Vorwürfe gegen Staatssender

Von Lea Deuber, Peking

Die britische Medienaufsicht Ofcom hat eine Untersuchung gegen den chinesischen Fernsehsender CGTN eingeleitet. Sie reagiert damit auf die Beschwerde eines britischen Staatsbürgers, die er im November gegen den internationalen Arm von CCTV in London eingereicht hatte. Der Sender strahlte danach Aufnahmen aus, auf denen der Manager während seiner Haft in China zu Aussagen über seinen Fall gezwungen wird. Der Brite sieht in der Ausstrahlung eine Verletzung des britischen Medienkodex. Gibt die Medienaufsicht der Beschwerde statt, könnte CGTN seine Lizenz im Land verlieren. Erst im Dezember hat der Sender eine Europazentrale in London eröffnet.