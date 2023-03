An diesem Wochenende beginnt das wichtigste politische Treffen in China, die "Zwei Sitzungen". Pekings Scheinparlament bestimmt über Beschlüsse, mit denen Xi seine Macht noch stärker ausweitet. Ein enger Verbündeter des Parteichefs wird Ministerpräsident.

Von Lea Sahay, Peking

Eine Nacht vorher müssen die Beobachter in Quarantäne, das sind die Regeln, wenn der Nationale Volkskongress ab Sonntag in der Großen Halle des Volkes tagt, und bereits ab Samstag dessen Beratungsgremium. Es ist das letzte bisschen Ausnahmezustand bei Chinas wichtigsten Führungstreffen, bei dem die Kommunistische Partei vor allem eines zeigen will: dass China die Pandemie überwunden hat.

Es ist ein schwieriger Moment für Parteichef Xi Jinping, der als der mächtigste Führer seit Mao Zedong gilt. Helena Legarda vom Berliner Merics-Institut spricht von einem "paranoiden Selbstbewusstsein", um die Stimmung in der KP-Spitze zu beschreiben. "Peking sieht sich mit vielen Problemen konfrontiert, die Covid-19-Wellen zuhause, das marode Gesundheitssystem und die vielen Wirtschaftsprobleme wie die Immobilienkrise und Verschuldung, die sich zuspitzen. Dazu die niedrige Geburtenrate", zählt Legarda auf.

Auch im Ausland sieht Peking sich unter Druck. "Chinas Haltung zur russischen Invasion in der Ukraine hat Chinas globale Stellung offensichtlich nicht verbessert, aber die Beziehung zu Europa war auch schon vorher zunehmend schlecht."

Eine große Sorge Pekings sind die Versuche der USA, ein Netzwerk von Bündnissen und Koalitionen aufzubauen, um China einzudämmen. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind auf einem historischen Tiefpunkt, der mutmaßliche Spionage-Ballon, den die Amerikaner im Februar über dem Atlantik abgeschossen haben, hat eine neue Konfrontation provoziert.

Wie Peking die Probleme im In- und Ausland angehen könnte, das werden die so genannten "Zwei Sitzungen" des Nationalen Volkskongresses und dessen Beratungsgremium an diesem Wochenende zeigen. Das Treffen dauert voraussichtlich bis Mitte März. Einfluss auf die Gesetzgebung haben weder die Konsultativkonferenz mit ihren 2000 Vertretern noch die 3000 Abgeordneten des Volkskongresses, Chinas Scheinparlament, die Zustimmungsquote liegt stets um die 98 Prozent.

Der eigentliche Einfluss der Gremien ist gering

Der eigentliche Einfluss der Gremien ist also gering, die meisten Entscheidungen sind bereits im engeren Zirkel der KP-Führung getroffen. Die institutionellen Änderungen und neuen Gesetze, die in den kommenden zwei Wochen beschlossen werden, sind dennoch wegweisend für die nächsten Jahre. Dieses Jahr werden auch die obersten Regierungsposten neu vergeben. Eine Chance für Xi, noch mehr Loyalisten auf wichtigen Posten zu positionieren; auch seine historische dritte Amtszeit als Parteichef wird bestätigt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte der enge Vertraute von Xi, Li Qiang, als neuer Ministerpräsident ins Amt gewählt werden. Sein Aufstieg in die oberste Regierungsspitze ist besonders bemerkenswert: Er war im Frühjahr 2022 als Parteisekretär Shanghais für den Lockdown verantwortlich, der die Stadt für zwei Monate ins Chaos stürzte. Auch mehrere Ministerien erhalten neue Führungen, darunter das Finanzministerium, das Wissenschafts- und Technologieministerium sowie die Zentralbank.

Auftakt der Tagungswoche ist wie jedes Jahr der sogenannte Arbeitsbericht der Regierung, den der scheidende Ministerpräsidenten Li Keqiang am Sonntag vorstellt. In diesem kündigt die Führung ihre politische Agenda und Wirtschaftsziele für das kommende Jahr an. Die meisten Beobachter erwarten eine Wachstumsvorgabe zwischen 5 und 5,5 Prozent, auch wenn das tatsächliche Wachstum darüber liegen könnte. Bei einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management schloss EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke diese Woche einen Zuwachs von 6 Prozent nicht aus. Seit der abrupten Öffnung im Dezember sind die meisten Restaurants und Geschäfte wieder geöffnet, viele Menschen reisen zum ersten Mal seit drei Jahren. Corona-Einschränkungen gibt es faktisch gar nicht mehr.

Im vergangenen Jahr, als Peking bis in den Dezember an seiner strikten Corona-Politik festhielt und immer wieder Millionenstädte in den Lockdown schickte, lag das geschätzte BIP-Wachstum bei 3 Prozent. "Fünf Prozent würde das Signal geben, dass die Führung die Wirtschaft wieder zum Brummen bringen, die Ziele aber nicht zu hoch stecken will", schreiben die Analysten von Trivium China.

Die zurückhaltende Vorgabe könnte den Behörden mehr Spielraum geben, strukturelle Probleme anzugehen, anstatt um jeden Preis das Wachstum in die Höhe zu treiben. "Bisherige Ankündigungen lassen vermuten, dass sich die neue Regierung in den nächsten Monaten darauf konzentrieren wird, Ordnung in den Finanzsektor zu bringen", heißt es in einer Analyse des Berliner Merics-Instituts.

230 Milliarden Dollar für Coronatests

Die Immobilienkrise und drei Jahre strikter Corona-Maßnahmen haben Pekings Schulden explodieren lassen. Laut EU-Handelskammerchef Wuttke gab China im vergangenen Jahr allein 230 Milliarden US-Dollar für Coronatests aus - so viel wie das Bruttoinlandsprodukt des Irans. Nicht nur auf nationaler Ebene war 2022 ein "schreckliches Fiskaljahr", heißt es in einer Analyse von Trivium China. Provinzen und Städte können immer häufiger Gehälter nicht zahlen.

Neben Wirtschaftsfragen erwarten Experten ab diesem Wochenende auch neue institutionelle Reformen in Partei und Staat. 2018 hatten solche zur Gründung und Auflösung zahlreicher neuer Parteikommissionen und Behörden geführt. Parteichef Xi Jinping kündigte am Dienstag "weitrechende Veränderungen" an. Ziel dürfte sein, die Trennung zwischen Partei und Staat weiter aufzulösen und die Entscheidungsprozesse zu zentralisieren. Wie weit diese Umstrukturierungen reichen, dürften auch als ein Indikator dienen, wie groß die Unterstützung für Xis Regierungsprogramm ist.

Am Ende des Volkskongresses wird der neue Ministerpräsident Li Qiang seinen ersten Auftritt haben. Der Politiker, der bereits vor 20 Jahren unter Xi arbeitete, gilt als wirtschaftsfreundlich. Unternehmer und Investoren dürften vor allem auf neue Reformzusagen und mehr wirtschaftliche Öffnung hoffen. EU-Handelskammerchef Jörg Wuttke gibt sich allerdings pessimistisch. Drei Jahre strikter Null-Covid-Politik und harscher politischer Eingriffe hätten in der Wirtschaft viel Vertrauen zerstört. "Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, dürfte schwerfallen."