4. März 2019, 07:22 Uhr Interview am Morgen: China "Wir brauchen keine neuen Versprechen, sondern Reformen"

Ein Polizist steht Wache, während Delegierte die Große Halle des Volkes in Peking verlassen. Am Dienstag beginnt dort wieder der Volkskongress.

Am Dienstag beginnt in Peking die Vollversammlung des Nationalen Volkskongresses. Wie der Handelsstreit dort spürbar wird und warum es Zweifel an Chinas Reformwillen gibt, erklärt Carlo Diego D'Andrea von der Europäischen Handelskammer.

Interview von Lea Deuber

Carlo Diego D'Andrea ist Jurist und vertritt als Vorstandsvorsitzender die Europäische Handelskammer in Shanghai. Die Lobbyorganisation hat China-weit 1600 Mitglieder und führt regelmäßig Umfragen zu Marktbeschränkungen für europäische Firmen im Land durch. Die Studien der Organisation werden auch auf chinesischer Seite mit Interesse wahrgenommen. D'Andrea lebt und arbeitet in Shanghai.

SZ: Herr D'Andrea, am Dienstag beginnt die jährliche Vollversammlung des Nationalen Volkskongresses in Peking. Was erwarten Sie sich von dem Treffen?

D'Andrea: Es werden einige wichtige Beschlüsse verabschiedet. Als Europäische Handelskammer erhoffen wir uns einen klaren Zeitplan für die angekündigten Wirtschaftsreformen. China muss handeln. Die Wirtschaft steht unter Druck. Die Sorge ist auch unter chinesischen Experten groß, dass sich die Konjunktur dauerhaft abkühlen könnte. Noch verzeichnet das Land mit rund 6,6 Prozent ein hohes Wachstum im Vergleich zu anderen Märkten. Gleichzeitig gibt es aber nicht mehr nur Erfolgsgeschichten, sondern zum ersten Mal auch Verlierer.

Wo liegen die Probleme?

Die chinesische Regierung hat in den vergangenen Jahrzehnten hunderte Millionen Menschen aus der Armut befreit. Das ist ein Erfolg. Gleichzeitig wachsen die Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das Wachstum ist zu einem großen Teil schuldengetrieben. Die steigende Verschuldung ist ein Risiko. Auch wenn es schwierig ist zu sagen, wie hoch sie wirklich ist. Ein erster wichtiger Schritt wäre es, dass China die Reform der Staatsunternehmen durchsetzt und diese verschlankt. Peking hat aber zuletzt Staatskonzerne zu noch größeren Firmen verschmolzen und ihren Einfluss weiter gestärkt.

Wieso hakt es da?

Die Staatsunternehmen spielen in China nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial eine große Rolle. Sie haben Zehntausende Angestellte. Um profitabler zu sein, müssten sie effizienter werden. Das würde bedeuten, dass viele Menschen ihre Jobs verlieren. Da die Unternehmen nicht selten in strukturschwachen Regionen angesiedelt sind, ist das für die Regierung keine Option.

Carlo Diego D'Andrea ist Jurist und vertritt als Vorstandsvorsitzender die Europäische Handelskammer in Shanghai. (Foto: EuCham)

Welche Auswirkungen hat der Handelskonflikt mit den USA auf den Kongress?

Einer der Gesetzesentwürfe regelt ausländische Investitionen im Land. Einen ersten Entwurf gab es bereits 2013. Nun reagiert China auf den Druck der Amerikaner, indem es das Gesetz schneller verabschieden will. Der Entwurf bindet mehrere bestehende Regelungen zusammen. Das ändert aber nichts daran, dass es damit immer noch eine Sonderbehandlung für ausländische Firmen gibt. Zudem verspricht Peking seit vielen Jahre das Richtige. Passiert ist aber nur wenig. Wir brauchen keine neuen Versprechen, sondern Reformen.

Wie stark trifft europäische Firmen der Handelskrieg?

Wie für chinesische Unternehmen ist die Situation für internationale Konzerne schwierig. Viele produzieren in China und exportieren ihre Güter in die USA. Dazu gehören auch die deutschen Autohersteller. Es ist zudem ungewiss, ob die USA weitere Strafzölle verhängen. Das erhöht die Unsicherheit im Markt.

Washington wie Berlin beschweren sich über die schwierigen Bedingungen für ausländische Firmen im Land. Ist das mit dem Gesetz vorbei?

Es gibt einerseits eine so genannte Negativliste. Die regelt, in welchen Bereichen Auslandsinvestoren nicht investieren dürfen. Darüber hinaus gibt es Einschränkungen in vielen Sektoren, in denen ausländische Akteure zwar unternehmerisch tätig werden können. Aber eben mit Einschränkungen. Das betrifft beispielsweise Bereiche in der Finanzbranche. Dazu kommt, dass sich in China die Theorie häufig von der Praxis unterscheidet. Vor Ort sind ausländische Firmen vielerorts mit speziellen lokalen Beschränkungen konfrontiert.

Es wirkt trotzdem wie ein großes Zugeständnis.

Als Handelskammer fordern wir die Gleichstellung aller Firmen. Nicht immer hier ein bisschen mehr und dort ein bisschen. Gut ist, dass das Gesetz den erzwungenen Transfer von Technologie verbietet. In einer Umfrage unter unseren Mitgliedern gaben im vergangenen Jahr 19 Prozent an, dass sie sich in ihren Branchen gezwungen sahen, Technologie zu transferieren, um Marktzugang zu erhalten. Durch den Gesetzesentwurf gesteht Peking das Problem ein.