Billigimporte aus ChinaWeil europäische Verbraucher oft blind vertrauen

Lesezeit: 6 Min.

Viele Menschen, die bei Temu und Shein günstig einkaufen, kennen vermutlich die Zustände in chinesischen Fabriken nicht.
Viele Menschen, die bei Temu und Shein günstig einkaufen, kennen vermutlich die Zustände in chinesischen Fabriken nicht. (Foto: STR/AFP)

Täglich erreichen Millionen Pakete mit chinesischen Billigwaren die EU. Umgekehrt bevorzugen viele Chinesen Produkte aus Europa – aus gutem Grund.

Von Lea Sahay, Peking

Von einer „Lawine billiger Importe“ sprechen Verbraucherschützer und Behörden. Zwölf Millionen Paketlieferungen aus China, viele davon über Plattformen wie Temu oder Shein, würden täglich die EU erreichen. Ein großer Teil entspreche weder europäischen Sicherheits- noch Umweltstandards. Das gab die EU im Dezember bekannt.

