Von Lea Sahay, Peking

Es läuft wohl auf ein Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden hinaus, auch wenn Republikanerin Nikki Haley noch nicht aufgegeben hat. Aber jetzt die entscheidende Frage, schreibt Jin Canrong, Professor an der renommierten Renmin-Universität in Peking und US-Experte: Welcher der beiden wahrscheinlichen Kandidaten bringt China mehr Vorteile? Jin, der seine nationalistischen Analysen gerne auch pointiert in den sozialen Medien veröffentlicht, meint: Trump werde die USA isolieren, Beziehungen zu Verbündeten zerstören und eine Annäherung an Russland betreiben. Aber China? Egal, wer an der Macht ist, prognostiziert der Pekinger Professor, Washington werde das Land immer als Gegner sehen.