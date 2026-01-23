Würde sich US-Präsident Donald Trump Grönland einverleiben – so lautete ein oft bemühtes Argument –, werde die chinesische Führung als Nächstes Taiwan angreifen. Nun wollen die USA Grönland wohl doch nicht mit Gewalt annektieren, wie Trump in Davos erklärte. Aber auch nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro war vielerorts zu lesen, Trump habe Xi Jinping eine Blaupause für Chinas Übernahme von Taiwan geliefert.