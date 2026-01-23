Würde sich US-Präsident Donald Trump Grönland einverleiben – so lautete ein oft bemühtes Argument –, werde die chinesische Führung als Nächstes Taiwan angreifen. Nun wollen die USA Grönland wohl doch nicht mit Gewalt annektieren, wie Trump in Davos erklärte. Aber auch nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro war vielerorts zu lesen, Trump habe Xi Jinping eine Blaupause für Chinas Übernahme von Taiwan geliefert.
Chinas Schicksalsplan für Taiwan
Donald Trump habe mit seiner Grönland- und Venezuela-Politik eine Blaupause für Chinas Expansionsdrang geliefert, heißt es oft. Tatsächlich will Peking Taiwan besitzen – doch es hat seine eigene Strategie.
Von Lea Sahay, Peking
China:Wie Peking die Schlinge um Taiwan immer enger zieht
In steigender Frequenz schickt China seine Streitkräfte zu Manövern in die Taiwanstraße – mit dem Ziel, die eigene Präsenz dort zu normalisieren. Die Proteste anderer Staaten kalkuliert Peking längst ein.
