Zum Hauptinhalt springen

Großmächte und GeostrategienChinas Schicksalsplan für Taiwan

Lesezeit: 5 Min.

Ein chinesischer Angriff auf Taiwan dürfte zu einem langen Krieg führen. Kampfjet der taiwanesischen Air Force Ende 2025 auf der Hsinchu Air Base.
Ein chinesischer Angriff auf Taiwan dürfte zu einem langen Krieg führen. Kampfjet der taiwanesischen Air Force Ende 2025 auf der Hsinchu Air Base. (Foto: CHENG YU-CHEN/AFP)

Donald Trump habe mit seiner Grönland- und Venezuela-Politik eine Blaupause für Chinas Expansionsdrang geliefert, heißt es oft. Tatsächlich will Peking Taiwan besitzen – doch es hat seine eigene Strategie.

Von Lea Sahay, Peking

Würde sich US-Präsident Donald Trump Grönland einverleiben – so lautete ein oft bemühtes Argument –, werde die chinesische Führung als Nächstes Taiwan angreifen. Nun wollen die USA Grönland wohl doch nicht mit Gewalt annektieren, wie Trump in Davos erklärte. Aber auch nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro war vielerorts zu lesen, Trump habe Xi Jinping eine Blaupause für Chinas Übernahme von Taiwan geliefert.

Zur SZ-Startseite

China
:Wie Peking die Schlinge um Taiwan immer enger zieht

In steigender Frequenz schickt China seine Streitkräfte zu Manövern in die Taiwanstraße – mit dem Ziel, die eigene Präsenz dort zu normalisieren. Die Proteste anderer Staaten kalkuliert Peking längst ein.

SZ PlusVon Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite