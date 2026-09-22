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Gipfeltreffen in WashingtonWas eine kleine Bohne über den Machtkampf zwischen China und den USA erzählt

Lesezeit: 5 Min.

Wie hier in Illinois wachsen inzwischen viele Sojabohnen in den USA – auch solche, die dann nach China exportiert werden.
Wie hier in Illinois wachsen inzwischen viele Sojabohnen in den USA – auch solche, die dann nach China exportiert werden.
Alan Look/Zuma Wire/Imago

Einst kam Soja aus China, heute ist das Land von Importen abhängig. Dass Peking vor dem Treffen zwischen Xi Jinping und Donald Trump Sojabohnen aus den USA gekauft hat, ist daher alles andere als banal.

Von Lea Sahay und Gregor Scheu, Kaishantun/Peking

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Die Straße nach Kaishantun führt durch goldgelbe Maisfelder. Sie endet an einem Trampelpfad. Dahinter liegen eine Kaserne und, von Gras überwuchert, Schienen, die zu einem verfallenen Bahnhof führen. Das Haltestellenschild steht noch da. Auf der anderen Seite des Flusses ragt ein weißer Grenzturm auf – er steht in Nordkorea.

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