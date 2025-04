Interview von Lea Sahay, Peking

Zhou Bo, Oberst a. D. der Volksbefreiungsarmee, ist Senior Fellow am Zentrum für Internationale Sicherheit und Strategie der Tsinghua-Universität in Peking. 1979 trat er ins Militär ein, in seinem Buch „Should the World Fear China?“ wird er zum Erklärer von Chinas Machtanspruch.