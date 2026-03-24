Diese Konferenz war anders geplant. Angekündigt war eine Diskussionsveranstaltung über die Beziehungen zwischen den USA und China, in einem Fünfsternehotel in Peking. Titel: Müssen sich die Beziehungen wieder verbessern, „nach allem“. Dann griff US-Präsident Donald Trump Iran an, sagte seinen Besuch in Peking ab und stürzte die Weltwirtschaft in neue Unsicherheit. Jetzt sitzen die Experten hier und diskutieren über Stabilität.
China„Die Vereinigten Staaten waren zu selbstbewusst“
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Eine Konferenz in Peking zeigt, wie China auf die Welt im Ausnahmezustand blickt: erstaunlich entspannt. Die Blütezeit der liberalen Demokratie, sagen sie dort, sei jedenfalls vorbei.
Von Lea Sahay, Peking
Krieg in Iran:Wie sich die USA und China belauern
US-Präsident Trump wird seinen Besuch in Peking wegen des Iran-Kriegs wohl verschieben. China hält sich bislang aus dem Konflikt heraus – gerät aber in eine strategisch schwierige Lage.
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