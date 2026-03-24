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China„Die Vereinigten Staaten waren zu selbstbewusst“

Lesezeit: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump lässt bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen seinen Charme spielen. Doch Xi Jinping guckt eher skeptisch.
US-Präsident Donald Trump lässt bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen seinen Charme spielen. Doch Xi Jinping guckt eher skeptisch. Evelyn Hockstein/REUTERS

Eine Konferenz in Peking zeigt, wie China auf die Welt im Ausnahmezustand blickt: erstaunlich entspannt. Die Blütezeit der liberalen Demokratie, sagen sie dort, sei jedenfalls vorbei.

Von Lea Sahay, Peking

Diese Konferenz war anders geplant. Angekündigt war eine Diskussionsveranstaltung über die Beziehungen zwischen den USA und China, in einem Fünfsternehotel in Peking. Titel: Müssen sich die Beziehungen wieder verbessern, „nach allem“. Dann griff US-Präsident Donald Trump Iran an, sagte seinen Besuch in Peking ab und stürzte die Weltwirtschaft in neue Unsicherheit. Jetzt sitzen die Experten hier und diskutieren über Stabilität.

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SZ PlusVon Lea Sahay

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