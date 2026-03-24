Diese Konferenz war anders geplant. Angekündigt war eine Diskussionsveranstaltung über die Beziehungen zwischen den USA und China, in einem Fünfsternehotel in Peking. Titel: Müssen sich die Beziehungen wieder verbessern, „nach allem“. Dann griff US-Präsident Donald Trump Iran an, sagte seinen Besuch in Peking ab und stürzte die Weltwirtschaft in neue Unsicherheit. Jetzt sitzen die Experten hier und diskutieren über Stabilität.