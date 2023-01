Ein Lastwagen ist in Südostchina in eine Besucherschlange auf der Straße vor einem Krematorium gekracht und hat 19 Menschen getötet. Weitere 20 wurden verletzt, wie chinesische Staatsmedien am Sonntag berichteten. Das Unglück passierte demnach in der Nähe der Stadt Nanchang in der Provinz Jiangxi. Wegen des starken Andrangs warteten Angehörige und Freunde draußen und hatten Opfergaben für die Toten am Straßenrand aufgestellt, wie Anwohner der Nachrichtenagentur Xinhua berichteten. Die Ursache des Unglücks werde untersucht, hieß es weiter. Staatsmedien berichten seit Wochen von Staus und Schlangen vor Krematorien, weil die hohe Zahl der Leichen nicht schnell genug eingeäschert werden könne.