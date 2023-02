Die USA haben nach Angaben des chinesischen Außenministeriums im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal Ballons in großer Höhe über chinesischem Territorium fliegen lassen. Dies sei ohne Erlaubnis der Volksrepublik geschehen, erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Peking am Montag. Über Flugobjekte, die das US-Militär abgeschossen hat, habe man keine Erkenntnisse. Am Sonntag hatte das US-Militär das bislang vierte Flugobjekt zerstört. Es wurde demnach an der Grenze zwischen den USA und Kanada über dem Huron-See abgeschossen. China spricht von zivilen Forschungsgeräten und wirft den USA eine Überreaktion vor. Die USA werfen China vor, die Ballons zu Spionagezwecken gestartet haben.