25 chinesische Militärflugzeuge haben am Wochenende nach Angaben Taiwans die Mittellinie der Seestraße von Taiwan überquert, die als inoffizielle Grenze zwischen den Ländern gilt. China reagiert mit Militärübungen und Drohungen gegen die Inselrepublik auf die US-Besuche von deren Vizepräsident William Lai. Luft- und Seestreitkräfte der Volksrepublik hätten am Samstag die Einkreisung der Insel geübt, teilte die chinesische Armee mit. Für China ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik an und ist seit 1949 selbstverwaltet.