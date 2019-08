13. August 2019, 18:58 Uhr China und Indien Beratungen über Kaschmir

Die Außenminister Indiens und Chinas haben sich zu Beratungen über die angespannte Lage in Kaschmir getroffen. Der chinesische Chefdiplomat Wang Yi sagte seinem Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar in Peking am Montag, Indien werde hoffentlich "eine konstruktive Rolle beim regionalen Frieden und der Stabilität spielen". Indien hat den rechtlichen Status der Region in Kaschmir geändert, die unter seiner Kontrolle steht. Neben Indien und Pakistan, die das gesamte Gebiet für sich beanspruchen, hat auch China einen Teil Kaschmirs besetzt.