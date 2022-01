Nach über zweijährigen Verhandlungen hat China der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet einem Zeitungsbericht zufolge einen Besuch in der Uiguren-Region Xinjiang genehmigt. Bachelet dürfe nach den Olympischen Spielen in Peking in die Region im Westen Chinas reisen, berichtete die South China Morning Post. Bedingung sei, dass es sich um einen "freundlichen" Besuch und nicht um Recherche handele. Man sei mit China wegen eines möglichen Besuchs in der ersten Hälfte dieses Jahres in Kontakt, sagte Bachelets Sprecher am Freitag. Ein Besuch könne aber nur uneingeschränkt stattfinden. Menschenrechtsgruppen und die USA werfen China unter anderem Völkermord an der muslimischen Minderheit der Uiguren vor. China weist dies zurück.