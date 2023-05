Von Lea Sahay

Dass es kein Allheilmittel für den Konflikt in der Ukraine gebe, das ist die erste, wenig überraschende Zwischenbilanz, die Chinas Sondergesandter Li Hui nach zwei Tagen in Kiew gezogen hat. Auf seiner Reise durch Europa - mit Stationen auch in Polen, Frankreich und Deutschland - soll der chinesische Diplomat die Möglichkeiten ausloten, den Krieg in der Ukraine zu beenden.