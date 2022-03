Von Lea Sahay, Peking

Chinas Präsident Xi Jinping und sein Amtskollege Joe Biden waren am Freitagabend chinesischer Zeit noch am Telefon, als Fernsehzuschauer in China einen Nachrichtenbeitrag über die aktuelle Lage in der Ukraine sahen. Die Bilder stammten vom russischen Verteidigungsministerium, wie die Organisation China Media Project dokumentierte. Angeblich sahen die Zuschauer russische Truppen, die Einheiten der "Volksrepublik Donezk" im Kampf gegen ukrainische Nationalisten unterstützten.