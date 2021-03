Uigurische Männer in einem Teehaus in der Altstadt von Kashgar.

Von Matthias Kolb, Brüssel

Die Europäische Union beabsichtigt, gegen vier Chinesen Sanktionen wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Volksrepublik zu verhängen. Einem entsprechenden Vorschlag haben die Botschafter der 27 EU-Mitglieder bereits zugestimmt, der Beschluss durch die Außenminister am Montag gilt als Formsache. Damit würde die EU erstmals seit 1989, als die Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking brutal niedergeschlagen wurde, Menschenrechtsverletzungen in China bestrafen. Auch eine Organisation soll betroffen sein.

EU-Diplomaten zufolge stehen auf der Liste jener Personen, die vom neuen EU-Menschenrechtssanktionsregime betroffen sind, auch Individuen aus Russland, Libyen, Südsudan, Eritrea und Nordkorea; man habe auf "regionale Ausgewogenheit" geachtet. Wer auf der Liste steht, wird mit Kontensperrungen bestraft und darf nicht mehr in die EU einreisen. In der nordwestchinesischen Region Xinjiang müssen nach Überzeugung von Experten seit Jahren Hunderttausende Uiguren Zwangsarbeit verrichten, unzählige werden auch in Internierungslagern festgehalten.

Chinas Botschafter spricht von "Lügen"

Zhang Ming, Chinas Botschafter bei der EU, warnte am Dienstag davor, sich in die inneren Angelegenheiten Pekings einzumischen. Die EU stütze sich auf "Lügen", klagte Zhang und kündigte eine Gegenreaktion an: "Wenn einige auf einer Konfrontation bestehen, dann werden wir nicht klein beigeben." In Brüssel setzt man eher darauf, dass Peking keine zu harten Gegenmaßnahmen ergreifen wird, um die Europäer nicht weiter in Richtung der USA zu treiben. 2020 war China erstmals der wichtigste Handelspartner der EU.

Wer genau die betroffenen Chinesen sind, wird von Seiten der EU noch geheim gehalten. Das gewöhnlich gut informierte Magazin Politico weist darauf hin, dass die Formel "vier Personen plus eine Organisation" vergangenes Jahr von den USA angewendet wurde - und damals wurde auch Chen Quanguo, der Chef der Kommunistischen Partei in Xianjang, sanktioniert.