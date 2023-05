Atemberaubende Landschaften, farbenfroh geschmückte Yaks, keinerlei Probleme: So präsentiert die chinesische Regierung Tibet auf organisierten Reisen für ausgewählte Touristen.

Alexander Birle, Büroleiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung in Peking, äußert sich bei einer staatlich organisierten Konferenz positiv über Chinas Politik in der Region. Vorher hatte er an einer finanzierten Reise nach Tibet teilgenommen.