Von Paul-Anton Krüger und Lea Sahay, Taipeh

Es ist eher ein Gemurmel als eine ordentliche Ansprache, mit der Taiwans Wissenschaftsminister Wu Tsung-tsong seine Kollegin am Dienstagmorgen begrüßt. Es ist der erste offizielle Termin von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, seit sie am frühen Morgen in Taipeh gelandet ist. Wobei man mit solchen Formulierungen vorsichtig sein muss, denn nichts an diesem Besuch ist offiziell, zumindest offiziell nicht.