Mitarbeiter von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnen einem Medienbericht zufolge mit einer Annexion Taiwans durch China bis spätestens 2027. Dies sei das 100. Gründungsjahr der Volksbefreiungsarmee, zitiert das Nachrichtenportal The Pioneer in seiner Donnerstagausgabe vorab aus einer vertraulichen China-Strategie des Ministeriums, die der Redaktion vorliege.

Das Erpressungspotential Deutschlands sei angesichts der wirtschaftlichen Verflechtungen hoch. Das 100-seitige Dokument sei nicht mit der Bundesregierung abgestimmt, berichtet das Portal weiter. Habeck habe es diese Woche jedoch in einer Leitungsrunde angenommen und eine zügige Umsetzung der Maßnahmen versprochen.

Grundsätzlich sei das Ziel, die deutsche Wirtschaft unabhängiger von China zu machen. Um das zu erreichen, seien etwa neue Berichtspflichten für deutschen Firmen mit starkem China-Geschäft vorgesehen. Zudem soll die Politik deutsch-chinesische Wirtschaftsprojekte weniger stark unterstützen. Die Abhängigkeit Deutschlands habe in den vergangenen Jahren zugenommen, heißt es in dem Papier. "Während China seine Abhängigkeit verringert, nimmt die wirtschaftliche Bedeutung Chinas für die EU und Deutschland weiter zu."

NATO-Chef Stoltenberg: "Ein Konflikt um Taiwan wäre in niemandes Interesse"

Diese Nachricht trifft ein, nachdem die Außenminister des NATO-Bündnisses in Bukarest unter anderem über die Beziehungen zu China und den russischen Einmarsch in der Ukraine diskutiert haben. In diesem Rahmen erklärte der Generalsekretär der NATO Jens Stoltenberg, dass die NATO-Länder vermeiden müssen, die Fehler zu wiederholen, die sie in den Beziehungen zu Russland gemacht haben, um die Abhängigkeit von China zu begrenzen. "Ich glaube an den Freihandel, und die Mitgliedsstaaten sollten weiterhin mit China Handel treiben, aber wir können diese Entscheidungen nicht nur auf der Grundlage kommerzieller Erwägungen treffen", so Stoltenberg am Mittwoch gegenüber Bloomberg Television.

Stoltenberg bezeichnete bei der Gelegenheit Chinas Verhalten gegenüber Taiwan als "aggressiv, zwingend und bedrohlich" und sagte: "Dafür gibt es keinen Grund, und ein Konflikt um Taiwan wäre in niemandes Interesse."

Biden sagte im Falle eines chinesischen Angriffs militärische Unterstützung zu

Der schwelende Streit um die kleine Inselrepublik scheint sich derzeit jedenfalls gefährlich hochzuschaukeln. Seitdem US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi als höchstrangigste Amerikanerin seit Jahrzehnten im August nach Taiwan reiste, hält China mit Flugzeugen und Kriegsschiffen seinen Druck aufrecht. US-Präsident Joe Biden sagte im Falle eines chinesischen Angriffs militärische Unterstützung auch durch US-Truppen zu.

Einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge wachse deshalb unter Diplomaten in Peking die Sorge, dass die zwei Atommächte China und USA eher früher als später direkt aufeinanderstoßen könnten. "Beide Länder befinden sich in einem eskalierenden Schlagabtausch von provokativen militärischen und diplomatischen Aktionen rund um Taiwan - und in beiden Hauptstädten wächst das Gefühl, dass ein Krieg um Taiwan unvermeidlich sein könnte", warnt etwa das Politik-Magazin The Nation. Das Pentagon geht dem Bericht zufolge davon aus, dass China weiterhin den militärischen Druck erhöhen werde, um Taiwan zur Wiedervereinigung zu zwingen.