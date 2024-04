Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

Die Nachrichten in eigener Sache waren für den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl schon in den vergangenen Wochen nicht gerade politischer Rückenwind. Weil er verdächtigt wurde, Zahlungen von einem prorussischen Aktivisten erhalten zu haben und er bei einer US-Reise viel Bargeld dabeihatte, hatte das FBI Maximilian Krah im vergangenen Dezember befragt. Seit Dienstagmorgen aber ist die Karriere des umstrittenen AfD-Politikers um eine weitere Wendung reicher. Schon wieder geht es um dubiose Kontakte Krahs. Diesmal allerdings nicht um solche nach Russland. Am Montag ließ die Bundesanwaltschaft den Deutschen Jian G. in Dresden festnehmen und seine Wohnung durchsuchen. Er soll für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben. Und er hat für Maximilian Krah gearbeitet.