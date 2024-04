Die chinesische Botschaft in Berlin. Chinesische Geheimdienste werben gezielt Personen im Umfeld von Wissenschaft und Politik an.

Die Festnahme von vier mutmaßlichen Agenten in Deutschland in nur zwei Tagen offenbart, welch bedrohliches Ausmaß Chinas Auslandsspionage mittlerweile angenommen hat.

Von Florian Müller und Jörg Schmitt, Peking/München

Erst eine Woche ist es her, da waren Chinas Machthaber Xi Jinping und Bundeskanzler Olaf Scholz fast dreieinhalb Stunden im Staatsgästehaus in Peking beieinander. In dieser Zeit haben sie über viel gesprochen, was die Beziehungen zwischen Deutschland und seinem wichtigsten Handelspartner belastet: den Ukrainekrieg, die chinesischen Überkapazitäten in der Industrie. Ob Scholz damals schon im Hinterkopf hatte, dass bald auch ein Spionage-Skandal die Beziehungen belasten wird?