12. November 2018, 18:47 Uhr China Schweres Gepäck

Außenminister Heiko Maas spricht bei seinem Antrittsbesuch in Peking über heikle Themen wie die Menschenrechtslage in der Provinz Xinjiang.

Von Christoph Giesen , Peking

Es hat gedauert, bis Heiko Maas zu seinem Antrittsbesuch in Peking reisen konnte: Obwohl die Regierung in Berlin bereits im Frühjahr die Geschäfte aufnahm, hatte es der neue Bundesaußenminister bislang nicht nach China geschafft. Ende Mai war zunächst die Kanzlerin gereist, dann kam Chinas Ministerpräsident Li Keqiang zu Regierungskonsultationen nach Berlin, danach gab es Terminschwierigkeiten. Nun aber ist Maas für zwei Tage in Peking, und die Stimmung ist konfliktbeladen wie lange nicht. Der Grund heißt Xinjiang.

In der Autonomen Region im Nordwesten der Volksrepublik entstehen seit eineinhalb Jahren Umerziehungslager, in denen vor allem Uiguren festgehalten werden. Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, gut zehn Millionen von ihnen leben in Xinjiang, bis zu einer Million sind nach Schätzungen von Fachleuten inzwischen interniert. Die chinesische Regierung rechtfertigt ihr Vorgehen mit extremistischen Strömungen in Xinjiang und macht die Uiguren für Unruhen und Terroranschläge verantwortlich.

Gleich nach der Ankunft in Peking sagte Maas auf dem Kohlehügel mit Blick auf die Verbotene Stadt: "Mit Umerziehungslagern können wir uns nicht abfinden." Das wiederum ist der chinesischen Seite nicht recht: Sie betrachtet Aussagen zu Xinjiang als eine unerlaubte Einmischung in die Innenpolitik der Volksrepublik. Auf die Frage, ob er den Zutritt von Menschenrechtsorganisationen zu den Lagern fordere, äußerte sich Maas zurückhaltender. Es sei sinnvoll, Transparenz herzustellen und dafür ein vernünftiges und objektives Verfahren zu finden. "Wer für diese Transparenz sorgt, ist zunächst einmal zweitrangig."

Nach einer Debatte im Bundestag zur Lage in Xinjiang drohte Chinas Botschaft mit Konsequenzen

Wie ernst Peking die Sache ist, wurde kurz vor der Abreise des Ministers klar. Nachdem am Donnerstag im Bundestag über die Lage in Xinjiang debattiert worden war, verschickte die chinesische Botschaft in Berlin eine Stellungnahme, die es in dieser Schärfe zum letzten Mal gegeben hatte, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich 2007 mit dem Dalai Lama getroffen hatte. Für China ist der Mann ein rotes Tuch.

Der Sprecher der Botschaft drohte in seiner Stellungnahme an die Parlamentarier mit Konsequenzen für das deutsch-chinesische Verhältnis. Er kritisierte, der Bundestag habe "ungeachtet des starken Einwandes der chinesischen Seite" am vergangenen Donnerstag über die "sogenannte Menschenrechtslage" in Xinjiang debattiert und dabei "willkürliche Vorwürfe unter Missachtung der Realität" gegen China erhoben. Damit leiste sich Deutschland eine "grobe Verletzung der Souveränität Chinas". Dem Sprecher der Botschaft zufolge hat die Volksrepublik deshalb auf diplomatischem Wege mit einer Demarche beim Bundestag und der Bundesregierung gegen diesen Vorgang protestiert.

"Menschenrechte sind universell, sie gelten für jeden Menschen, weltweit. Ihre Einhaltung ist für mich die Grundlage und Voraussetzung dafür, dass sich die deutsch-chinesischer Beziehungen in die richtige Richtung entwickeln", widersprach die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause, die die Debatte im Plenum angestoßen hatte. "Als frei gewählte Abgeordnete des Deutschen Bundestags verwahre ich mich gegen derlei Einmischungen wie auch gegen damit verbundene Mahnungen oder gar Drohungen."

Mit diesen Konflikt im Gepäck machte sich Maas am Sonntag auf die Reise nach Peking. Er wird ihn an beiden Tagen des Besuchs begleiten: Am Dienstag stehen dazu weitere Gespräche an, etwa wenn er seinen Amtskollegen Wang Yi trifft.