Bundeskanzler Olaf Scholz hat nicht vor, zu den Olympischen Winterspielen nach Peking zu reisen. "Ich habe keine Reisepläne. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich da auftauche und sage: Hallo, hier bin ich", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ZDF heute journal. Scholz hatte Fragen nach einem Besuch der Olympischen Spiele viele Wochen lang unbeantwortet gelassen. Noch am Mittwochnachmittag hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit gesagt: "Über Reisen des Bundeskanzlers werden wir Sie zeitnah informieren." Zur Eröffnungsfeier werde Scholz aber sicher nicht fliegen. Dazu werden unter anderen der russische Präsident Wladimir Putin, die Staatschefs von Polen, Serbien, Ägypten, Argentinien, sowie der Kronprinz von Saudi-Arabien in Peking erwartet.