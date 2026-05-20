Es ist ein bemerkenswerter Satz, den der chinesische Präsident Xi Jinping gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump bei dessen Besuch in Peking vergangene Woche offenbar fallen ließ: Wladimir Putin könnte den Krieg in der Ukraine eines Tages bereuen, soll Xi Jinping zu Trump laut Medienberichten gesagt haben.