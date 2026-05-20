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Krieg in der UkraineChinas heimliche Soldatenausbildung für Russland

Lesezeit: 2 Min.

Zweifelt der chinesische Präsident an Russlands Sieg? Bisher hat China dem Angreifer nach Kräften geholfen: russische Soldaten in der Ukraine.
Zweifelt der chinesische Präsident an Russlands Sieg? Bisher hat China dem Angreifer nach Kräften geholfen: russische Soldaten in der Ukraine. Alexei Konovalov/IMAGO/ZUMA Press

Geheime Dokumente zeigen: Peking hat Russland im Ukraine-Krieg noch stärker unterstützt als bisher bekannt. Aber bleibt das auch so? Eine Bemerkung von Xi Jinping lässt aufhorchen.

Von Sebastian Gierke

Es ist ein bemerkenswerter Satz, den der chinesische Präsident Xi Jinping gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump bei dessen Besuch in Peking vergangene Woche offenbar fallen ließ: Wladimir Putin könnte den Krieg in der Ukraine eines Tages bereuen, soll Xi Jinping zu Trump laut Medienberichten gesagt haben.

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