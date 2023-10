Wladimir Putin bei seiner Rede in Peking.

Putin in Peking - das ist wichtig für die Selbstinszenierung des Kremlherrschers. Aber hinter verschlossenen Türen geht es Russland und China nicht nur um schöne Bilder.

Von Silke Bigalke, Moskau

Große goldene Türen ist Wladimir Putin aus dem Kreml gewohnt, jetzt öffneten sich die vergoldeten Flügel in der Großen Halle des Volkes für ihn. Sein Auftritt in Peking war ihm wichtig, die russischen Medien berichteten jedes Detail. Als Putin neben Gastgeber Xi Jinping und noch vor allen anderen Gästen durch die Tür zum Begrüßungsbankett trat, kommentierte die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti: "Jetzt ist bestimmt klar, wer der Hauptgast ist." Putin ist auch wichtig für China - das sollte die Botschaft an das russische Publikum sein.