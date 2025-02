Von Lea Sahay, Peking

Es war ein Antritt zum Appell der besonderen Art, den Xi Jinping am Montag in Peking abhielt. Der Staatschef ließ die Chefs der größten Techkonzerne in die Hauptstadt beordern, darunter Huawei, den Autobauer BYD sowie Deepseek-Gründer Liang Wenfeng. In Reih und Glied saßen die – fast ausschließlich männlichen – Unternehmensvertreter vor ihm und schrieben eifrig mit. Xi wies sie an, mit Ehrgeiz und Entschlossenheit dem Land zu dienen.