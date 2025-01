Die Reform ließ sich wohl nicht länger aufschieben: Als Reaktion auf die dramatische Bevölkerungsentwicklung hat China von diesem Jahr an eine Erhöhung des Renteneintrittsalters beschlossen. Im Vergleich zu anderen Ländern erscheinen die Bedingungen auf den ersten Blick immer noch paradiesisch. Für chinesische Männer soll die Rentenzeit nicht mehr mit 60 Jahren beginnen, sondern mit 63, eine schrittweise Erhöhung in den kommenden 15 Jahren. Für Frauen, die bisher je nach Berufsgruppe unterschiedliche Renteneintrittsalter hatten, steigt die Grenze entweder von 50 auf 55 Jahre oder von 55 auf 58 Jahre. Doch auch in China stießen die Reformpläne auf Widerstand.