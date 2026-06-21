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Kritik an Pekings PolitikZwanzigfache Rente für Chinas Stadtbewohner

Lesezeit: 4 Min.

Ältere Menschen in China sind in Gefahr zu verarmen, weil der Staat vielen umgerechnet nur 20 bis 30 Euro monatlich überweist, auch wenn sie ein Leben lang hart gearbeitet haben.
Ältere Menschen in China sind in Gefahr zu verarmen, weil der Staat vielen umgerechnet nur 20 bis 30 Euro monatlich überweist, auch wenn sie ein Leben lang hart gearbeitet haben. IMAGO/Panthermedia

In den Städten erhalten Rentner deutlich mehr Geld als auf dem Land. Viele Bäuerinnen und Bauern müssen deshalb bis ins hohe Alter arbeiten. Daran regt sich zunehmend Kritik – gerade in den Dörfern.

Von Lea Sahay, Hebei

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Es war ein seltener Moment öffentlicher Kritik. Als im März der Volkskongress in Peking zusammentrat, stellten sich Dutzende Abgeordnete offen gegen die Rentenpläne der Regierung. Chinas Scheinparlament gilt als streng kontrolliert, die Abgeordneten werden von der Führung ausgesucht, selbst der Stellplatz von Teetassen im Plenarsaal ist orchestriert. Doch dieses Mal rumorte es. Die Regierung erhöhte die Mindestrente für Landbewohner um 20 Yuan – umgerechnet von 18 auf knapp 21 Euro im Monat. Die Kritik vieler Abgeordneter: Die Erhöhung sei viel zu niedrig, die Rente eher Geste als Absicherung.

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