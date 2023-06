Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin

Für Amy Siu ist der Tag schon am Morgen so gut wie gelaufen. Sorgfältig hat sie eine Mahnwache für die Opfer der Unterdrückung in Hongkong vorbereitet, alles ordentlich angemeldet und mit der Polizei gesprochen. Sie und ihre Mitstreiter wollen gesehen werden und etwas sehen, während im Kanzleramt die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen abgehalten werden. Wie sich dann herausstellt, ist das Siu zugewiesene in Richtung des Berliner Hauptbahnhofs gelegene Fleckchen gar nicht direkt vor der Regierungszentrale. Dort tummeln sich stattdessen, was Siu die "große rote Gruppe" nennt - gut hundert chinesische Studentinnen und Studenten in roten T-Shirts, reichlich ausgestattet mit deutschen und chinesischen Fähnchen.