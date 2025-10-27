Nach der Verschiebung einer China-Reise von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) richten sich die Augen auf Friedrich Merz. Ein Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in Peking steht aus, und fraglich ist, wann er stattfinden kann. Protokollarisch gibt es keinen Grund für Merz, die Reise seines Außenministers abzuwarten. Das wird sowohl im Auswärtigen Amt als auch im Kanzleramt betont.
Deutsch-chinesischer DialogMerz hat ein China-Problem
Lesezeit: 3 Min.
Die verschobene Reise von Außenminister Wadephul sorgt für Unruhe im Kanzleramt. Nun richten sich die Blicke auf den Peking-Besuch von Lars Klingbeil.
Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema