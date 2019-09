China hat scharfe Kritik an einem geplanten US-Gesetz für Rechte und Demokratie in Hongkong geübt. Nachdem Ausschüsse des Senats und Abgeordnetenhauses ein solches Vorhaben am Mittwoch gebilligt hatten, könnte in den nächsten Wochen abgestimmt werden. Pekings Außenamtssprecher Geng Shuang protestierte gegen die "schwere Einmischung in innere Angelegenheiten". Er unterstellte US-Kongressmitgliedern "boshafte Absichten" und drohte eine "entschiedene Reaktion" an. Das Gesetz unterstützt den Wunsch der Hongkonger nach Demokratie und würde den Weg für Sanktionen ebnen, sollte Peking die bürgerlichen Freiheiten in der Sonderverwaltungsregion untergraben.